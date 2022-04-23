Türkiye yüz binlerce aşı hibe ediyor

Türkiye, Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin doz Covid-19 aşısı, Irak'a da çeşitli sağlık malzemeleri hibe ediyor. Karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından imzalandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, imzalanan Milletlerarası Andlaşmalar çerçevesinde bazı ülkelere Covid-19 yardımı yapcak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre üç ülkeye aşı ve çeşitli sağlık malzemeleri hibe edilecek.

Liste şöyle:

Türkmenistan

150 bin doz inaktif Covid-19 aşısı

Karadağ

100 bin doz Covid aşısı

Irak

10 bin adet Plaquenil tablet,

30 adet Ventilatör,

20 bin adet hızlı tanı kiti,

50 bin adet N95 maske,

30 bin adet cerrahi tulum,

5 bin adet koruyucu gözlük,

5 bin adet yüz siperliği,

50 bin adet medikal eldiven.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ve Milletlerarası Andlaşma başlığıyla şu ifadelerle duyuruldu.

“3.9.2021 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın yürürlüğe girmesine, karar verilmiştir. 22 Nisan 2022”

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