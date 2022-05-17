Tutuklanan öğretmenin taciz ettiği öğrenci sayısı 26’ya çıktı

Samsun'da görev yaptığı ortaokulda öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmenin cinsel saldırısına maruz kalan öğrencisi sayısı 26'ya çıktı. Öğretmenin daha önce görev yaptığı okulda da 5 öğrenciyi taciz etmekten yargılandığı mahkemenin beraat kararı vermesinin ardından görevine döndüğü, davanın halen Yargıtay'da olduğu öğrenildi.

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Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Z.K.’nin okuldaki 18 öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü. 9 öğrencinin durumu ailelerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan Z.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu’ndaki sorgusunun ardından bur hafta önce Samsun Adliyesine sevk edildi.

İddiaya göre, öğretmen Z.K.’nin adliyede bulunduğu sırada 9 öğrencinin daha tacize uğradığı ortaya çıktı.

“AZARLADIĞIM İÇİN BANA İFTİRA ATTILAR”

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.K., “Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar” demişti.

5 ÖĞRENCİYE TACİZDEN YARGILANMIŞ

Olayın ortaya çıkması üzerine yeni yeni öğrencilerin de öğretmenin kendisini de tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine olayda mağdur öğrenci sayısı 26’ya çıktığı öğrenildi.

Öğretmen Z.K.’nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.

Z.K.’nın bu nedenle 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilemesinin ardından mesleğine geri döndüğü, dosyanın Yargıtay’da olduğu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3 öğrenciye tacizden beraat kararı verilmesini, 2 öğrenciyi tacizden ise cezalandırılmasını talep ettiği ve sürecin sürdüğü öğrenildi.

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