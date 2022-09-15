Ukrayna limanlarından taşınan tahıl 3 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ağustos'tan itibaren Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 3 milyon 250 bin tonu geçtiğini açıkladı.

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Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik gayretleri sonucu temmuz ayında; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ imzalanmıştı.

Müteakiben, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ilk gemiyi 1 Ağustos 2022’de hareket ettirmişti. 46 gün boyunca tahıl sevkiyatları planlandığı gibi sürerken; bugün itibariyle sevk edilen tahıl miktarı 3 milyon 250 bin tonu geçti” denildi.

11 GEMİ DAHA UKRAYNA’DAN HAREKET ETTİ

Tahıl sevkiyatı yapan gemilerin 144’ünün Ukrayna limanlarından çıktığı, 161 geminin de tahıl almak için boş olarak Ukrayna limanlarına gittiği belirtilerek; bu gemilere ilave olarak bugün itibarıyla 11 geminin daha Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak hareket ettiği bildirildi. (DHA)

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