Ümit Özdağ, Erdoğan’a seslendi: Vazgeç

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarını değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk Milleti artık senin "dış güçler" propagandana inanmıyor. Türk milleti artık ekonomideki kötü gidişatın asıl suçlusu sen ve ekibinin olduğunu biliyor. Bu yüzden suçlu aramayı bırakıp, yanlış ekonomik politikalardan vazgeç. Türk insanına geçici fayda sağlayacak ekonomik modellerden vazgeç" dedi.

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Zafer Partisi'ne katılımlar devam ediyorken sürpriz bir katılım daha gerçekleşti. Türk İstiklal Hareketi Platformu yönetici ve üyeleri, Emekli Albay Aziz Ergen öncülüğünde toplu olarak Zafer Partisi'ne katıldı.

Zafer Partisi Genel merkezinde Genel Başkan Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Türk İstiklal Hareketi Platformu üyeleri Türkiye'deki tüm mensuplarıyla birlikte toplu olarak zafer partisine katılma kararı aldı.

Genel Başkan Ümit Özdağ'ın rozetini taktığı Emekli Albay Aziz Ergen aynı zamanda Zafer Partisi'nin Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı ve mazbatasını Ümit Özdağ tarafından aldı.

Türk İstiklal Hareketi yöneticilerinden Aziz Ergen, Nesibe Durkut, Nıray Müldür,Kemal Komşucu, Tamer Timur, Fikret Gökçınar, Necati Dayı, Ayla Mediha Esen, Murat Çakmak rozetleri Ümit Özdağ tarafından takılarak Zafer Partisine katıldı.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ: DEVEKUŞU MİSALİ KAFASINI TOPRAĞA GÖMDÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yaptığı basın açıklamasında dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özdağ, şöyle konuştu:

*Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Erdoğan açıklamalarda bulundu. Öncelikle ekonomideki sorunları, milletimizin yaşadığı hayat pahalılığını, çiftçinin, esnafın ve sanayicinin üretim ve gelir kayıplarını, alışılageldiği gibi yine dış güçlere bağladı.

*Yine “devekuşu misali kafasını toprağa gömdü”, uygulattığı yanlış ekonomik politikaların suçunu üstlenmekten kaçtı. Türk Milleti artık senin “dış güçler” propagandana inanmıyor.

*Türk milleti artık ekonomideki kötü gidişatın asıl suçlusu sen ve ekibinin olduğunu biliyor. Bu yüzden suçlu aramayı bırakıp, yanlış ekonomik politikalardan vazgeç. Türk insanına geçici fayda sağlayacak ekonomik modellerden vazgeç.

*Çiftçinin üretim maliyetlerini düşür; esnafı kepenk kapamaya iten sebepleri ortadan kaldır; sanayiciyi sıkışmış olduğu belirsizlik ve risklerden kurtar; kan ağlayan memur, işçi ve emeklinin sesini duy; mobbing altında doktorları koru; yurt bulamayan, kitap alamayan, geleceği için yurt dışına gitmeyi planlayan gençlerin sessiz çığlığı fark et. Dün açıkladığın KDV indirimleri ile bu sorunları halledemezsin.

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