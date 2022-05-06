Ümit Özdağ’dan Süleyman Soylu’ya: Bir gün karşılaşırız, o zaman ne olur görürüz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasındaki tartışmaya ilişkin konuştu. Özdağ, "Bir gün karşılaşırız. Onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz, bak o zaman ne olur görürüz" dedi. "Soylu ile karşı karşıya gelse ne olurdu?" sorusunu da yanıtlayan Özdağ, "Süleyman'ı birazcık merak içinde bırakalım. Ben ve Süleyman hayatta olduğumuz sürece bitmeyecek. Korkmasın diye silahsız geleceğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

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Kendisine “Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı’nın önüne yürümüştü. Özdağ, Halk TV canlı yayınında yeni açıklamalar yaptı.

“BUNUN HESABINI SORMADAN ÖLÜRSEM GÖZÜM AÇIK GİDER”

Özdağ, “Soylu ile karşı karşıya gelse ne olurdu?” sorusunu da yanıtladı. Özdağ, “Süleyman’ı birazcık merak içinde bırakalım. Ben ve Süleyman hayatta olduğumuz sürece bitmeyecek. Bunun AK Partililerle ilgisi yok. AK Partililere cevap vermiyorum. Verecek çok yanıtım var ama vermeyeceğim. Bu siyasal bir şey değil. Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında kişisel bir şeye dönüştü. Yukarıda Allah var, ben bunun hesabını sormadan ölürsem gözüm açık gider” dedi.

“KORKMASIN DİYE SİLAHSIZ GELECEĞİMİ SÖYLEDİM”

“Süleyman Soylu’nun bana ilk hakareti değil. Daha önce de bir basın toplantısında çok ağır bir şekilde hakaret etti. Basın bana sorduğunda cevap vermeyeceğimi söyledim. Kendisini mahkemeye verdim. Mahkeme takipsizlik kararı verdi” diyen Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu ikinci hakaretinde seviyesini daha da düşürdü. Rahmetli babamı ve annemi de kapsayacak şekilde küfretti. Ben de kendisine Türk kamuoyu önünde, bakanlığın önüne geleceğimi söyledim.

* Korkmasın diye silahsız geleceğimi söyledim. Ben, Soylu’nun kapıya çıkacağını düşündüm. Birisi bana, benim Soylu’ya söylediklerimi söyleseydi öleceğimi bilsem çıkardım.

* Karadeniz uşağı. Karadeniz uşakları cesur olur. Kendisini Oflu zannediyordum meğer Oflu değil koflu imiş. Korktu Süleyman. İçişleri Bakanlığı’nın 300 metre önünde polis barikatı kurdurmuş.

“KÜFRÜNÜN ARKASINDA DUR ERKEK GİBİ, DURAMADI”

* Bir gün karşılaşırız Süleyman ile. Onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz. O zaman ne olur, görürüz. Süleyman Soylu bir İçişleri Bakanı değil bir ilçe başkanına yakışmayacak ifadeler kullandı.

* Türkiye Cumhuriyeti devleti 100 yaşında, Türk devleti 4000 senelik bir devlet. İçişleri Bakanlığı da en önemli kurumlardan bir tanesi. Neredeyse jandarma üzerinden bir ordu yönetiyor.

* Bu kişi ve yakın çevresinin devlet ağırlığını temsil etmesi gerekir. Bu kişi küfretti kardeşim. Ben küfrüne cevap verdim. Ya küfrünün arkasında dur erkek gibi. Duramadı.

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