Üniversiteli gençten Akşener’e: Hayal kurma yeteneğimi bile elimden aldılar

İYİ Parti liderine dert yanan üniversite öğrencisi, "Şu anda bir hayalim yok çünkü hayal kurma yeteneğimi bile elimden aldılar. Zamanında gençliğini doya doya yaşayan insanlar, bizim gençliğimizi yaşamamıza engel oldular" ifadelerini kullandı.

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Gençler İçin Gençlerle Beraber programlarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gençliğimizi yaşamamıza engel oldular” diyen gencin sözlerini paylaştı.

“5 YIL SONRA İSTEDİĞİM TEK ŞEY HAYAL KURABİLMEK”

Akşener'in “5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” diye sorduğu üniversite öğrencisi, “Benim 5 yıl sonra istediğim şey hayal kurabilmek” ifadelerini kullandı.

Üniversiteli genç, “Şu anda bir hayalim yok çünkü hayal kurma yeteneğimi bile elimden aldılar. Zamanında gençliğini doya doya yaşayan insanlar, bizim gençliğimizi yaşamamıza engel oldular. Bunu düşünüyorum. Keşke bir hayalim olsaydı” diye konuştu.

“İNANCIM KALMADI”

“Hınca hınç çalışıp da bir ev bir araba sahibi olabilmek için 20-30 sene uğraşmak istemem” diyen genç, “Yurt dışında garson olurum ama burada üniversite bitirip de bir şey sahibi olamamak istemem. Bir şeyler düzeleceğine inancım kalmadı” sözleriyle Akşener’i üzdü.

AKŞENER: İKTİDARIN UMUTLARINI ÇALDIĞI GENÇLERİMİZ ARTIK HAYAL DAHİ KURAMIYOR

Akşener, öğrencinin konuşmasını şu ifadelerle paylaştı:

“İktidarın umutlarını çaldığı gençlerimiz maalesef artık hayal dahi kuramıyor. Ama hiç merak etmeyin; umutlarımızı yeniden yeşertecek, ülkemizi hak ettiği yarınlara ve mutlu geleceğimize hep birlikte taşıyacağız!”

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