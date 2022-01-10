Vakalar son iki günde 10 kat arttı: Şehirde Omicron paniği

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye'de vakaların yeniden tırmanışa geçmesine neden olan Omicron varyantının, son 2 gün içerisinde Erzurum'da da etkili olduğunu açıkladı. Vali Memiş, "Aman dikkat. Son iki günde vakalar ilimizde 10 kat arttı" dedi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kennte görev yapan basın mensupları ile sabah kahvaltısında buluştu. Vali Memiş, yaptığı açıklamada Covid-19 virüsü omicron varyantının müthiş bir bulaşıcılık özelliğine sahip olduğuna dikkat çekti.

2 vali yardımcısının da testlerinin pozitif çıktığını anlatan Vali Memiş, “Son iki günde vakalarda müthiş bir artış yaşıyoruz. Rakam veremiyorum ama son iki günde vaka sayısının 10 kat arttığını söyleyebilirim. Yaptığımız değerlendirmeye göre vaka sayısının çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki, bugüne kadar görmediğimiz rakamları göreceğiz. Dolayısıyla herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

“OMİCRON VARYANTINA KARŞI EN BÜYÜK SİLAH AŞI…”

Omicron varyantına karşı en büyük silahın aşı olduğuna dikkat çeken Vali Okay Memiş, “Şu ana kadar 2 doz biontech aşısının bu varyanta karşı yüzde 30’luk bir koruması var. Eğer hatırlatma dozunu olmuşsanız bu oran yüzde 80’e kadar ulaşıyor. 2 doz sinovac da ise koruma sıfır. Hatırlatma dozunda koruma sağlanabiliyor. Bu nedenle hatırlatma dozunu herkesin yaptırması gerekiyor.

Bu hastalığı yaşamış ve hekimlerin ifadesiyle ‘potadan dönmüş’ biri olarak, salgının hafife alınamayacak kadar önemli olduğunu ifade edeyim. Hafif geçirenler kendilerini şanslı hissedebilir. Ancak hayatını kaybeden on binlerce insanımızı, çok ağır atlatan yakınlarımızı hatırladığımızda ne kadar çok ciddiye almamız gerektiğini anlayabiliriz” diye konuştu.

Vali Memiş, vakaların artmasına rağmen okulların erken kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da ifade etti, “Şimdilik böyle bir değerlendirme yok” dedi.

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