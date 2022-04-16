Vakıflar istedi, Özbekler Tekkesi’nde plan değişti

Üsküdar Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine kendi sosyal tesis hakkından vazgeçerek Özbekler Tekkesi’nin yanındaki arazinin imarını vakıfların sosyal tesis yapabileceği şekilde düzenledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sosyal tesis yatırımı yapacağı arazinin planları İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Üsküdar Hacı Hesna Hatun Mahallesi'ndeki 12 bin 760 metrekarelik parselin bir kısmı için Üsküdar Belediye tarafından yapılan plan değişikliği İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumları sırasında görüşüldü.

Mülkiyeti, yönetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üstlendiğin mazbut vakıflardan El-Hac Halil Ağa İbn Ahmet Efendi Vakfı'na ait olan parselde 2. grup korunması gerekli kültür varlığı olan Özbekler Tekkesi de bulunuyor.

Plan değişikliği, tekkenin yan tarafında boş olan kısmı kapsıyor. Plan değişikliği teklifinde yer alan bilgilere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu araziye yapacağı idari yatırımı gerçekleştirilebilmek için mevcut imar planında “Belediye Sosyal Tesisi” alanında kalan kısım proje bütünlüğünü olumsuz etkilediği için plan değişikliğine ihtiyaç duydu. 1997 tarihli planlardaki konut, park ve belediye sosyal tesis alanında kalan parselin “belediye sosyal tesisi” olarak işaretlenmiş bölümünün imarının “sosyal tesis alanı” olarak düzenlenmesi talep edildi.

“MİSAFİRHANE,YURT, YETİŞTİRME YURDU”

Üsküdar Belediye Başkanlığı, kendi sosyal tesis hakkından vazgeçerek alanın imarını vakıfların talep ettiği şekilde değiştirdi. Vakıfların yapacağı sosyal tesisin yüksekliği 3 kat olarak belirlendi. Vakfılar Genel Müdürlüğü bu alana kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, misafirhane yapabilecek.

4 ANIT AĞAÇ VAR

Plana ilişkin görüşü sorulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 4 tescilli anıt ağacın planlama alanının güneyindeki park alanında kaldığını belirterek ağaçların gövde çaplarının 8 katı ölçüsünde bir alanın doğal zemin olarak bırakılması gerektiğini kaydetti.

“EŞDEĞER ALAN AYRILMADI”

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, iptal edilen “kültürel tesis-belediye sosyal tesis alanı” yerine hizmet etki alanı ve yaya erişim mesafesi içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir ayrılmadığına dikkat çekti ve bölgesel ulaşım sistemi açısından plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Plan değişikliği teklifi CHP-İYİ Parti grubunun “hayır”, AKP-MHP grubunun “evet” oyları ile kabul edildi.

Özbekler Tekkesi: 1752’de Buharalı Nakşibendi dervişler tarafından Ahmet Yesevi geleneğinde Üsküdar, Sultantepe’de kuruldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’ya asker ve cephane göndermede gizli bir üs olarak hizmet verdi. Milli Mücadele’de Anadolu’ya geçeceklerin buluşma ve dağıtım noktası bir haberleşme merkeziydi. Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı.

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