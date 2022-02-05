Vali ile AKP’liler İskilipli Atıf’ı andı

"Anayasayı tağyir" suçlamasıyla, 1926 yılında vatana ihanette idam edilen İskilipli Atıf'ı geçen yıl mezarı başında anan Vali ve AKP’liler tepkilere rağmen bu yıl da törenlere katıldı.

İsmail AKDUMAN

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İskilipli Atıf idam edilişinin 96’ıncı yıl dönümünde Çorum’un İskilip ilçesindeki mezarı başında anma törenleri düzenlendi. Geçen yıl törenlere katıldıkları için tepki çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk ve AKP'liler bu yıl da yapılan törenlerde katıldı.

“HAKSIZLIĞA UĞRADI”

Anma törenlerinde konuşma yapan Milletvekili Kavuncu, İskilipli Atıf'ın haksızlığa uğradığını ve zulüm edilerek idam edildiğini ileri sürdü. İskilipli Atıf'ın Şapka Kanunu’ndan 1,5 yıl önce yazdığı kitaptan dolayı 4 Şubat 1926’da idam edildiğini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

– Aradan 96 yıl geçmesine rağmen hala milletimizin vicdanında mazlum ve mağdur olarak yer edinmiş bir zat unutulmuyorsa, hayırla yad ediliyorsa, üzerine yapıştırılmak istenen ‘hain’ yaftası aziz milletimiz tarafından reddediliyorsa, geçmişteki utanç tablolarıyla yüzleşmek ve haklıya hakkını gıyabında da olsa teslim etmek hepimizin boynunun borcudur.

– Tarihimizdeki kara lekelerden birini daha temizlemek ve milletimizin talebine cevap vermek adına, zulmen idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın itibarının iade edilmesi aziz milletimizin, hepimizin ortak beklentisi ve talebidir.

Öte yandan geçen yıl yapılan törenlere katıldığı için tepki çeken Vali Mustafa Çiftçi, kendisine yapılan eleştirilere, “Serçeden korkan darı ekmez” diye karşılık vermişti.

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