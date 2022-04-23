Valilik koltuğuna oturan öğrenciden ders niteliğinde sözler

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Niğde Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Ceylin Bengi’ye devretti. Valinin makamını temsilen devrettiği Bengi'nin sözleri büyük yankı uyandırdı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Niğde'de de kutlandı.

VALİ ŞİMŞEK KOLTUĞUNU 6. SINIF ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ

Cumhuriyet Meydanın gerçekleştirilen kutlamalar öncesinde, Niğde Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Ceylin Bengi, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ederek; temsili vali olarak Valilik Makamına oturdu.

“23 NİSAN, TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLK VE TEK ÇOCUK BAYRAMIDIR”

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Ceylin Bengi, vali koltuğuna tüm çocukları temsilen oturduğunu belirterek şunları söyledi:

*Öncelikle Niğde’de bulunan çocuklar olmak üzere tüm Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

*23 Nisan, Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

*Bu koltukta oturmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Çünkü ben bu koltuğa sadece Ceylin Bengi olarak değil, aynı zamanda başta okulum olmak üzere Niğde'deki tüm çocukları temsilen oturuyorum.

“MADDİ DURUMU PEK İYİ DEĞİL”

“Okullarda, özellikle de devlet okullarında bazı çocukların ailelerinin maddi durumu pek iyi değil” diyen Bengi, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu nedenle bu çocuklarımıza haftada iki kez bile olsa süt, kuruyemiş ve benzeri gıdaların dağıtımını hedefliyoruz.

*Böylece çocuklarımız yeterli ve dengeli beslenme sürecinde rahatlıkla sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerdir.

“ÇALIŞTIRILMAK ZORUNDA OLAN ÇOCUKLAR…”

*Sokakta çalıştırılmak zorunda olan çocukların ailelerine gerekli maddi yardımın yapılıp bu çocukların tekrardan eğitime dönmelerini hedefliyorum.

*Biz Niğde’mizin çocuklarının en sağlıklı şekilde yetişmesini hedefliyoruz. Devlet okullarında, bazı ailelerin çocuklarının maddi durumu yeterli olmadığı için ihtiyaç duydukları gıdalara, yeterli miktarda ulaşamamaktadırlar.

*Ayrıca şehrimize iş adamlarını yönlendirip şehrimize fabrika açmasıyla da Niğde halkı iş sahibi olabilir ve aldıkları maddi gelir ile çocuklarına gıda alabilirler, çocuklar dengeli ve sağlıklı beslenebilirler.

CHP İL BAŞKANI, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ VALİ ŞİMŞEK'E ŞİKAYET ETTİ

Temsili Vali Ceylin Bengi'nin ziyaretinin ardından Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek'in Cumhuriyet Meydanındaki tören alanına gelmesiyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı.

Kutlamalar öncesi, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Vali Şimşek arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Program için gönderilen davetiye de törenin saat 10.00'da başlayacağının duyurulmasına rağmen, protokolün beklenmeden Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun 09.30'da yapıldığını ifade eden Adem, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ı Vali Şimşek'e şikayet etti.

“23 NİSAN’I YOK SAYAMAZSINIZ”

Vali'ye şikayetinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar'a da tepki gösteren Erhan Adem, “Çelenk sunum töreni davetiyeye yazılmak zorundadır. Siz programı 09:30'da başlatamazsınız. Siz 23 Nisan'ı yok sayamazsınız. Gün gelir bunların hesapları verilir' dedi. Adem'in tepkisine Yaşar ise, “Bizim öyle bir sıkıntımız yok” yanıtını verdi.

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