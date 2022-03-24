Van Valiliğinden HDP’li Gergerlioğlu’na yalanlama

Van Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder’in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Van Valiliği, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Van F Tipi Cezaevi’nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder’in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik ayrıca cenazenin Büyükşehir Belediyesi’ne ait araca konulduğunu gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı F Tipi Cezaevi morgundan Güder'in cenazesini alarak otopsisi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirmiştir. Güder'e otopsisi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir.

Şervan Can Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı oluşturmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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