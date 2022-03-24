Vatandaş, Akşener’e böyle seslendi: Bunların yaptıkları artık yeter

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Konuşması sırasında Akşener’in mikrofon uzattığı bir vatandaş “Gübre atamadık. Traktörlerimize mazot bulamıyoruz. Bunlarda hiç mi Allah korkusu yok. Çiftçi kan ağlıyor. Bunların yaptıkları artık yeter. Gitsinler, istemiyoruz.” dedi. İYİ Parti lideri bu sözler üzerine “İster zamanında ister önce, helal oylarımızla bu ağabeyleri, bu muhteremleri, bu haramzadeleri göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kayseri programı kapsamında Tomarza'dan sonra ikinci durağı Bünyan oldu. İYİ Parti lideri, esnaf ziyareti öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

2 yılı aşkın bir süredir il il, ilçe ilçe esnafları gezdiğini belirten Akşener, dükkanlarda gerçek dertleri gördüğünü söyledi. Bu dertleri kamuoyunun gündemine getirmek için esnafla bir araya geldiğine işaret eden Akşener, ‘ceketimi assam, şapkamı koysam seçilirim' mantığı içinde seçmenin unutulduğunu savundu.

“TİYATRO DEDİLER AMA İŞTE GERÇEK BURADA”

“Gelip hatırınızı sormayan milletvekilleri var” diyen Akşener, “Seçime 1 yıl kaldı. İster erken ister sonra. Bu dertleri kamuoyunun gündemine getirdikçe sinirleri bozuldu. Gittiğimiz her dükkanda provokasyon yapmaya çalışan bir haber kanalı ile karşılaştık. Tiyatro dediler ama işte gerçek burada.” dedi.

Dükkanlar içindeki müşteriler gibi siyasetçiler için de seçmenin velinimet olduğunu vurgulayan Akşener, “Onlar şuculuk-buculuk üzerinden bizi düşman etme yolunu tuttular. Seçmenin velinimet olduğunu unuttular. Seçmene maraba muamelesi yaptılar. Seçmen velinimet ise o siyasetçiler buraya gelecek, sizin karşınıza dikilip hesap verecekler. Hesap veremeyen gidecek” ifadelerini kullandı.

“BUNLARDA HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK”

Akşener, kendisini dinleyen vatandaşlara da mikrofon da uzattı. O vatandaşlardan biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Köylü milletin efendisidir” sözlerini hatırlatarak “Gübre atamadık. Traktörlerimize mazot bulamıyoruz. Bunlarda hiç mi Allah korkusu yok. Çiftçi kan ağlıyor. Bunların yaptıkları yeter artık. Gitsinler, istemiyoruz.” diyerek dert yandı.

Bu sözler üzerine sandığa işaret eden Akşener, “İster zamanında ister önce, helal oylarımızla bu ağabeyleri, bu muhteremleri, bu haramzadeleri göndereceğiz.” diye ekledi.

Eski Ak Parti üyesi olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise elindeki borç kağıdını göstererek, “Süt Üreticileri Birliği’nden icra geldiğini belirterek, “Süt birliğinden bana bin 350 lira icra geldi. Borcumu ödedim. Cebimde metelik kalmadı. Eve gidecek yol param kalmadı. Ben Ak Parti üyesiydim. 2021 yılının 8’inci ayında ayrıldım. Biliyordum ben başıma gelenleri” dedi.

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