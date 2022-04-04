Vatandaş, bu kez de ucuz ramazan pidesi için kuyruğa girdi

Yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, her geçen gün vatandaşların alım gücünü azaltıyor. Eskişehir'de ekmek fırınlarında 5 liraya satılan Ramazan pidesini, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 280 gramını 2 lira 50 kuruşa satması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Kemal ATLAN

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Hayat pahalılığı vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, Ramazanın gelmesiyle birlikte vatandaşlar ucuz pide alabilmek için belediyenin Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İğneden ipliğe gelen zamlar vatandaşların alım gücünü kısıtlarken, vatandaşlar da her şeyin en hesaplısını almaya çalışıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pideleri ekmek fırınlarında 280 gramı 5 liradan el yakarken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, belediyenin Halk Ekmek fırınlarında ürettiği aynı gramaj ekmeği, Halk Ekmek büfelerinde 2 lira 50 kuruştan satıyor.

Ekmek fırınlarına ve bakkallara göre yarı fiyatına satılan belediyenin halk pidesi de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar belediyenin sattığı Halk pideden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Her Ramazanda on binlerce hanede sofraların tercihi olan Halk Pide, uygun fiyatı ve lezzeti ile bu Ramazan da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

“ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZİN TAM ORTASINDAYIZ”

Artan maliyetlere rağmen vatandaşların alım gücünü dikkate alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, 2 lira 50 kuruşluk fiyatıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesini 53 büfede Eskişehirlilere ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tesislerinde, hijyenik ortamda üretilen pideler, Ramazanın ilk gününde öğle saatlerinden itibaren satışa çıkarken, büfeler önünde uzun kuyruklar oluştu.

53 büfeden Halk Pide’nin binlerce vatandaşa ulaştığını ifade eden CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, Ramazan ayı boyunca haftanın 6 günü sağlıklı ve lezzetli pideyi vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Büyükerşen, “Ülke olarak çok ciddi bir ekonomik krizin tam ortasındayız. Sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm şartlarımızı zorlayarak temel besin maddemiz ekmek ve ürünlerini en uygun fiyatla sofralara ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Mübarek Ramazan ayında Halk Pidemiz ile vatandaşımızın sofrasına bir nebze de olsa katkı sunabiliyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını bir kez daha kutluyorum” dedi.

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