Vatandaş “Halk zenginleşti” diyen AKP’li vekile isyan etti: Getirin artık sandığı

Vatandaş zam yağmuru altında ezilip ay sonunu getiremezken, AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Rakamlar ortada, halk zenginleşti" ifadelerini kullandı. Vatandaş ise, "Bu kadar mı dalga geçilir insanlarla... Ayıp ediyorlar. Yakışmıyor. Sandıkta bu zenginliğin sonucunu görecekler. Lütfen sandığı koysunlar artık, ne olacaksa olsun. Yoksa Türkiye elden gidiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Batuhan SERİM

Kamera: Sinan TUNÇ

TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Kömür İşletmeleri'nin hesapları ele alınırken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sertel, “2017’de kömür yardımı yapılan aile sayısı 2 milyon 451 bin ve toplam 2 milyon 228 bin ton kömür vermişsiniz. 2019 yılında aile sayısı 1 milyon 645 bine, 2021’de 1 milyon 641 bine düşüyor ve 1 milyon 492 bin ton kömür verilmiş. 4 yılda kömür yardımı alan aile sayısı 800 bin, verilen kömür de 1 milyon ton düşmüş. Halk giderek yoksullaşırken, yardım miktarı nasıl oldu da düştü?” diye sordu.

Bu soruya AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, “Halk zenginleşti, rakamlar ortada, her yer doğalgaz oldu, Antalya da doğalgaza geçti” yanıtını verdi.

Vatandaş zam yağmuru ve hayayt pahalılığı ile boğuşurken AKP’li Çelik’in bu sözleri gündem oldu, çok sayıda tepki aldı.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “İktidar sözcüleri halkın son dönemde zenginleştiğini savunuyor. Sizce de son dönemde halk zenginleşti mi?” diye sordu.

Sandığı işaret eden yurttaşlar, “Lütfen sandığı koysunlar artık, ne olacaksa olsun. Yoksa Türkiye elden gidiyor” sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“PARAMIZI PUL EDEREK Mİ ZENGİNLEŞTİK?”

Erkan Yiğittürk: “Nasıl bir mantık? Bu kadar mı dalga geçilir insanlarla? Pes yani! Bir de dalga geçip alay ediyorlar. El insaf! Bu nasıl bir mantık? Bugün kim aldığı maaşı yettirebiliyor? Bu nasıl bir zenginleşme? Böyle mi zenginleştik? Paramızı pul ederek, 1 doların, 1 avronun değerini 20 liraya çıkarınca mı zenginleştik? Ayıp ediyorlar. Yakışmıyor. Hala bu insanlara alkış tutanlara da ben pes diyorum.”

“ESPRİ Mİ BU?”

Ünal Arslan: “Güleyim mi yani ben buna? Espri mi yani? İktidar yöneticileri neyi doğru söylüyor ki? Halk kesinlikle fakirleşti. Her geçen gün daha da fakirleşiyor. Dolar, avro her yükselişinde halk biraz daha fakirleşiyor. Mazotu dolarla alıyorsun, nohutu dolarla alıyorsun, her şeyi dolarla alıyorsun; dolar yükseldikçe halkın zenginleşmesi mümkün mü?”

“GÜLESİM GELDİ…”

Dündar Emul: “Gülesim geldi, iyi bir soru sordunuz, güldürdünüz beni… Az önce çay içecektim, bir çay 4 lira. Çok mu zenginleştik? Herhalde fakirliğin artmasından bahsediyorlar…”

“NEYİ ZENGİNLEŞMİŞ?”

İbrahim Davul: “Türkiye bitmiş ya. Neyi zenginleşmiş? Bu hükümet 20 senedir ne yaptı acaba sormak lazım. Atatürk’e ‘ayyaş’ diyorlar; onun kurduğu fabrikaları bunlar ayık kafayla sattı.”

“BEN YAŞADIĞIMA, YAPTIĞIM ALIŞVERİLE BAKIYORUM”

Zencar Kambur: “Hayır. Emekliyim ama şu anda çalışıyorum. Anca yetiyor. Ve ev geçindirmiyorum, annemle oturuyorum. (Niçin iktidar cephesinden bu tür açıklamalar yapılıyor sizce?) Güzel gözükmesi için. Başka bir açıklaması olamaz herhalde. Ben yaşadığıma bakıyorum, yaptığım alışverişe bakıyorum.”

“İKTİDARIN DEĞİŞMESİ ŞART”

Uğur Çetintürk: “Çok zenginleşti! Sandıkta bu zenginliğin sonucunu görecekler. İktidar artık ipin ucunu kaçırdı. Kendilerinin derdine düşmüşler. Milletten kopuklar. Bu yüzden artık iktidarın değişmesi millet için, devlet için şart.”

“İKTİDAR KENDİNİ AVUTUYOR”

Hüsnü Şahin: “Hayır zenginleşmedi. (Açıklama) Çok komik. İktidar kendini avutuyor. Bizim halkımız da uyuyor. Henüz kimse uyanmıyor, seslenmiyor. Halk uyuyor. Bu halk uyudukça da bu iktidar her zaman iktidarda olur.”

“TÜRKİYE ELDEN GİDİYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Çok güzel söylüyorlar! Sıfır… 20 senede ülkeyi bu hale getirdiler ya teşekkür ediyorum. Ben 70 yaşındayım, ihtilal yaşadım, böyle durum görmedim. Lütfen sandığı koysunlar artık, ne olacaksa olsun. Yoksa Türkiye elden gidiyor.”

