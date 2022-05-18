Vatandaşlar ve çevreciler sordu: Orman yolları RES’ler için mi açılıyor?

Muğla Milas'a bağlı Sakarkaya bölgesinden başlayarak, Aydın Karpuzlu Tekeler’e kadar olan bölgede orman yolu açma ve genişletme çalışmalarının, bu alanda 30 adet rüzgar enerji türbininden oluşacak Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurmak isteyen şirketin projesi için yapıldığını belirten yöre sakinleri, yüzlerce çam fıstığının kesilmeye başlanmasına tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Muğla Milas ile Aydın Karpuzlu ilçeleri arasındaki bölgede yapılması düşünülen 30 rüzgar enerji tribününden oluşan RES için geçtiğimiz hafta halkın katılımı toplantıları yapıldı. Yörede arıcılık, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar büyük tepki göstermesi üzerine, toplantı tutanağına “Toplantıya katılım sağlayanlar projenin yapılmasının istemiyor” yazılarak toplantılar bitirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü bugün proje alanında orman yolu genişletme çalışması başlatınca, yöre sakinleri ve çevreciler ayaklandı; “Orman yolunun açılma zamanı, şirketin projesine denk gelmesi açısından manidar bir gelişme” olarak değerlendirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden bilgi talebinde bulunuldu.

“EGE BÖLGESİNİN EN ZENGİN ALANLARINDAN BİRİ”

Rüzgar tribünlerinin dikileceği alanların geçtiğimiz yıl yangınlardan kendini koruyabilmiş fıstık çamı ve kızılçam ormanlarıyla çevrili bir alan olduğunu belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü, Sakarkaya Mahallesinin kuzeyinde bulunan Anadolu Geçidi'nden doğuya doğru, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nün izinleriyle taşeron bir şirket tarafından yolların açıldığını duyurdu.

Söz konusu bölgenin önemine dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bu alanda yöre insanlarının en önemli geçim kaynakları olan çam fıstığı üretimi ve arıcılık yapıldığı gibi, aynı zamanda doğal ve kültürel varlıklar yönünden Ege bölgesinin en zengin alanlarından biridir. Orman yolu açılsa bile, doğal ve kültürel açıdan ilgili kurumlardan mutlaka görüş alınması gerekir. Özellikle Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Doğa Koruma ve Milli Parkların kendi çalışma alanlarıyla ilgili araştırma yaparak görüş bildirmeleri daha doğru olacaktır.

Hassas bir bölge olması nedeniyle kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün olması, bölgedeki yöre insanlarının ekonomisinin, aynı zamanda doğal ve kültürel varlıkların korunmasını sağlayacaktır. Bahsedilen alandaki yol açma ve genişletme çalışmaları ve ağaç kesimlerinin durdurulmasını ve konuyla ilgili kurumların bölgede gerekli çalışmaları yapmalarını talep ediyoruz” diyerek Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerekli tüm önlemleri almasını, bir ağacın bile feda edilmemesi konusunda gerekli çalışmaları yapmasını beklediklerini dile getirdi.

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