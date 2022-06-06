Yağışlı hafta başladı: İstanbul’a yaklaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu hafta tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonundan itibaren yurdun farklı şehirlerinde etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde Edirne'yi etkilemeye başladı, yağışların gün içinde İstanbul'da da kendini göstermesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından yağışlı hafta başladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta boyunca yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar aralıklarla etkisini gösterecek ancak kuvvetli olacak, yer yer hayatı zorlaştıracak. Güneydoğu Bölgesi’nin yağışlı hava dalgasından etkilenmesi beklenmiyor, yurdun geri kalan bölgelerinde sağanak cuma gününe kadar sürecek.

EDİRNE’DE BAŞLADI, İSTANBUL’A GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtuldu.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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