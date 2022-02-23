Yağmur altında nöbete devam ettiler
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetinin 283'üncüsünü yağmur altında devam ettirdi.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından Naci İnci’nin rektörlüğe atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 283'üncüsünü gerçekleştirdi.
SIRTINI DÖNDÜLER
Yağmur altında gerçekleşen nöbette akademisyenler, cübbelerini giyerek bir kez daha sırtlarını rektörlük binasına döndü.
Eylemde ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ yazılı dövizlerle birlikte görevlerine son verilen akademisyenlerin fotoğrafları taşındı.