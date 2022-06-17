“Yangın söndürme uçaklarını çürümeye terk edenler hesap verecek”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yok" dediğini hatırlatıp, "Yangın söndürme uçaklarını çürümeye terk edenler hesap verecek" dedi.

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Elif ÇAVUŞ

THK, geçtiğimiz yıl yaz aylarında meydana gelen ve binlerce hektar orman alanının yok olmasına neden olan yangınlarında kullanılmayan yangın söndürme uçakları tartışma konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, THK’nın elinde kullanılacak yangın söndürme uçağının olmadığını söylerken, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli ise uçakların “hurda ve antika” olduğunu ileri sürmüştü. THK, yaptığı açıklamada 9 adet CL-215 amfibik yangın uçaklarından 4 tanesinin bakımının tamamlandığını 1 Temmuz’da orman yangınlarıyla mücadele için göreve başlayacağını açıkladı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, uçakları onaran mühendislere teşekkür ederek sosyal medya hesabından görüntülerini yayınladı.

“VATANA İHANETİN BELGESİ”

Milletvekili Kaya, paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yok’ dediği, önceki Orman Bakanının ‘hurda’ dediği, THK yangın söndürme uçaklarımızın bakımını yaparak vatanın milletin hizmetine sunan mühendislerimizi ve teknik personelimizi yürekten kutluyorum. Bu görüntüler vatana millete ihanetin tescil belgesidir! Geçen yaz ormanlarımız cayır cayır yanarken, milletimiz feryat figan yardım beklerken bu uçakları hangarda çürümeye terk edenler bunun hesabını vermelidir!” diye yazdı.

“UÇAKLAR HANGARDA ÇÜRÜTÜLDÜ”

Yok denilen uçakları geçen yıl hangarda görüntüleyen Kaya, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye'nin ciğerleri cayır cayır yanarken, ormanların içindeki canlılar cayır cayır yanarken, bütün insanlar feryat figan çare ararken THK'nın uçakları hangarlarda çürütülüyordu. Hükümet, Yunanistan'dan, İspanya'dan yangın uçağı bulabilmek için ortalığa düşmüştü. Bizim uçaklarımız ise bakımsızlıktan çürümeye terk edilmişti”

“BİNLERCE HEKTAR ORMANI KURTARABİLİRDİK”

Aradan bir yıl geçtikten sonra uçaklarının 4 tanesinin bakımının yapılarak uçacak hale getirildiğini belirten Kaya, “Şimdi uçakların bakımlarının yapıldığını, 4 tanesinin uçabilir duruma getirildiğini ve diğerlerinin de hazırlandığını söylüyorlar. Bu yapılabiliyordu ise neden zamanında yapılmadı? Binlerce hektar ormanı kurtarabilirdik. İlla başımıza bir felaket mi gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13 tane makam uçağı var ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin yangınları söndürme uçağı yoktu. Bu büyük bir utanç vesilesidir. Bu uçakları hangarda çürümeye terk edenler bunun hesabını vermelidir. Umuyoruz geç de olsa bu akılsızlıklardan ders almışlardır” diye konuştu.

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