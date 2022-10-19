Yargıdan FETÖ’nün mahrem imamıyla ilgili üç farklı karar

FETÖ’nün vali yardımcısı ve kaymakamlardan sorumlu mahrem imamlığını yapan din öğretmeni A.Y. ile eşi hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi hükmü kaldırıp tahliye etti. Yargıtay ise hükmü oy birliğiyle bozdu.

Özgür CEBE

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FETÖ'nün mülkiye mahrem yapı imamı A.Y. ile eşi A.Y., Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Her ikisinin de ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşının çağrısına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları, çocuklarını FETÖ ile iltisaklı okullara gönderdikleri tespit edildi.

56 VALİ VE KAYMAKAMI TEŞHİS ETTİ

Mahrem imam A.Y'nin yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için itirafçı olup 56 vali ve kaymakamı fotoğraflarından teşhis ederek haklarında adli ve idari soruşturma açılmasının önünü açtığı belirtildi. Bunların bazılarının KHK ile ihraç oldukları, bazılarının görevde olduğu kaydedildi. A.Y. ceza indirimi almak için mahkemeye şu itiraflarda bulundu:

“KAMUDAKİ YOLSUZLUKLARI TAKİP EDİYORDUM”

– Kamu kurumlarındaki yolsuzlukları takip edip AKP'yle ilgili konuları anında üst sorumluya iletiyordum. 17/25 Aralık sonrası tedbirler artırıldı. 7 kişilik vali, kaymakam sohbet grupları 2'ye düştü. Yeni atanan kaymakamlarla bire bir ben ilgileniyordum.

“TENHA YERLERDE GÖRÜŞÜRDÜK”

– Çocuklarını FETÖ okullarına göndermelerini yasakladık. Amacımız hizmetten olanların örgütle iltisaklı olmadıklarını sağlamaktı. Kızılcahamam'da Fetullah Gülen'in gelen önemli talimatları okunurdu, küçük ilçelerde dikkat çekmemek için kaymakam ve vali yardımcılarıyla park halinde özel otomobil içinde tenha yerlerde görüşürdük.

“FETÖ HALEN DEVLETİN İÇİNDE”



– FETÖ, AKP'nin kendisini bitirmeye kararlı olduğunu görünce karşı hamle yapılarak hükümetin bulaştığı yolsuzluk ve hırsızlıklar gündeme taşındı. 15 Temmuz gecesi mülkiyelilerin kullandığı Viber programına gece mesaj düştü ve darbe girişimi nedeniyle dışarı çıkmamamız talimatı verildi. Çok pişmanım ancak ne yazık ki, halen devletimizin içinde FETÖ unsurlarının olduğunu görüyoruz.

MAHKEME: PİŞMANLIK ŞARTLARI OLUŞMADI

Mahkeme, mahrem imam A.Y.'nin pişmanlık yasasından yararlanabilmesi için gönüllü teslim olup, örgüt hakkında bilgiler vermesi, yargılama tamamlanıncaya kadar samimi itiraflarından vazgeçmemesi gerektiğini belirterek, “Pişman olması yeterli değildir, konumuna göre örgütü çökertecek bilgiler vermesi gerekir” diyerek yasadan yararlanamayacağını belirtti.

Sanığı 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Eşi A.Y. de terör örgütü üyesi olmaktan 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İSTİNAF CEZAYI 4 YILA DÜŞÜRDÜ

Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise Düzce Ağır Ceza Mahkemesinin kararını kaldırdı. Mahkeme, sanığın örgütün mülkiye yapılanmasının açığa çıkarılmasında çok faydalı bilgiler verdiğini ve bu bilgilerin doğru olup birbiriyle örtüştüğünü belirterek etkin pişmanlıktan yararlanması gerektiği yönünde tam bir vicdani kanaat oluştuğundan sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılarak 4 yıl 8 ay 7 gün hapisle cezalandırıp tahliyesine karar verdi. Öğretmenlik yapan eşinin cezası ise 6 yıl 3 aya indirilerek her ikisine de yurtdışına çıkış yasağı kararıyla dosya Yargıtay'a gönderildi.

“İKİSİNİ AYNI AVUKATIN SAVUNMASI MENFAAT ÇATIŞMASI OLUR”

İstinaf Ağır Ceza Mahkemesi kararını bozarken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de İstinaf kararını bozdu.

Yargıtay, eş olsalar bile sanıkların aynı avukat tarafından savunulmasının menfaat çatışması yaratacağına dikkat çekti. Yargıtay, sanıklardan birinin savunulmasının diğeri yönünden savunmada zafiyet yaratacağını, telefonda ByLock kullanmalarının delillerin değerlendirilmesi açısından sorun teşkil edeceğinden ayrı ayrı avukatlar tarafından savunulmaları gerekirken aynı avukat ile savunulmalarının avukatlık kanununa aykırılık teşkil ettiğinden hükmün oy birliğiyle bozulmasına karar verdi.

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