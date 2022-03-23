Yargıtay, Alaattin Çakıcı’ya verilen cezanın bozulmasını istedi
Yeğeni Adem Çakıcı'ya karşı işlediği iddia edilen "Tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı kararı temyize taşımıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temyiz itirazını yerinde gördüğünü belirterek kararın bozulmasını talep etti.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Eylül 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında Alaattin Çakıcı, yeğeni Adem Çakıcı’ya karşı işlediği iddia edilen “Tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs” suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çakıcı, avukatları aracılığıyla kararı bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşıdı.
28 Haziran 2021’de kararını açıklayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi istinaf başvurusunu esastan reddetti. Çakıcı, başvurusunun reddedilmesinin ardından kararı temyiz etti.
SANIĞIN SUSMA HAKKINI KULLANDIĞI KABUL EDİLEREK KARAR VERİLDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemece “Tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs” suçundan 17 yıl hapse çarptırılan Alaattin Çakıcı’nın temyiz başvurusunu inceledi.
Yargıtay savcısı, sanık Alaattin Çakıcı’nın 25 Eylül 2020’de Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) savunma yapacağını belirttiğini, fakat 18 Eylül 2020’de sağlık problemleri nedeniyle 10 günlüğüne istirahat raporu aldığını, mahkemenin de sanığın susma hakkını kullandığını kabul etmeyerek savunmasını almadığı vurgulandı.
YETERSİZ GEREKÇELERLE HÜKÜM KURULDU
Söz konusu fiillerin örgüt kapsamında işlenip işlenmediğinin, tasarlamanın unsurlarının oluşup oluşmadığı hususlarının karar yerinde tartışılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tespit edilmesi gerektiği vurgulanan tebliğnamede, yetersiz gerekçeyle hükümler kurulduğu kaydedildi.
Delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği kaydedilen tebliğnamede, gerekçeli kararda açık bir şekilde gösterilmeyen telefon görüşmelerine atıfta bulunduğu ve yetersiz gerekçeyle hükümler kurulduğu belirtildi.
KARARIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gerekçelerle sanık avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde gördüğünü belirterek kararın bozulmasını talep etti.
Savcılık, tebliğnamesini Yargıtay 1. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığına gönderdi. Dairenin incelemesini sürdürdüğü öğrenildi. (DHA)