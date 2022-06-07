Paravan şirket kurdular: ‘Forex’le 7.3 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı faaliyet gösteren ve yüksel kaldıraçlı forex işlemi yaparak 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç sağlayan 12 kişilik şebekeye polis operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, aralarında Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu dükkanının da bulunduğu 4 firmada inceleme yapıldığı belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri internet üzerinden yasa dışı forex işlemi yaptırarak madur edildiğini iddia eden bazı kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

YASA DIŞI İŞLEM

Araştırmalarda, mağdur olan kişilerin internet üzerinden bazı danışmanlık sitelerinden hizmet aldıkları öğrenildi. İddiaya göre, sözde yatırım danışmanları yatırımcıları forex işlemlerine yönlendirdi. Ancak yatırım sırasında yasaların izin verdiği kaldıraç sınırının çok üzerinde işlem yaptırdıkları anlaşıldı.

PARAVAN ŞİRKET

Yüksek kar vaadiyle işlem yaptıran şüphelilerin, bu işlemler için paravan şirketler kurduğu anlaşıldı. Ayrıca, dikkat çekmek istemeyen şüphelilerin, yapılan işlemleri, Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu dükkanı üzerinden “Altın satışı-alışı” olarak gösterdiği anlaşıldı.

7 MİLYON 300 BİN LİRA

Siber polisinin yaptığı incelemelerde şebekenin, forex işlemlerinin 4 şirket üzerinden yapıldığı belirlendi. Araştırmalarda, 7 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Şebeke üyesi 12 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu anlaşıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Hatay ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Baskında, 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

25 BİN DOLAR, 45 BİN LİRA

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 adet mermi ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira, 25 bin 785 dolar, 3 bin 730 Euro paraya ve birçok dijital materyale el konuldu.

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