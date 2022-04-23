Yavaş’ın koltuğuna oturan minik Esila, işaret dili ile hayallerini anlattı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda koltuğunu işitme ve konuşma engelli Esila'ya bıraktı. Esila, hayalindeki başkenti işaret dili ile anlattı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" dedi.
Yavaş, 23 Nisan’da koltuğunu Esila bırakmasıyla ilgili bir video paylaşarak altına şu notu düştü:
“Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet.”