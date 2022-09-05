‘Yellehçiler’ vaazı sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz yıl corona virüsten yaşamını yitiren kamuoyunda Aziz Hoca olarak da bilinen Abdul Aziz Kutluay'ın oğlu Mehmet Emin Kutluay'ın "Yalakalık" üzerine verdiği vaaz sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet KAYA

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Vaazında, Şanlıurfalıların “Yalakalık yapanlar” için “Yellehçi” ifadesini kullandığını hatırlatan Mehmet Emin Kutluay şunları söyledi:

*Yabancılar ‘Yalaka' Şanlıurfalılar ‘Yellehçi' der. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirdi. Bunlara yellehçi diyeceksiniz.

*Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koyak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi.

*Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.

FAKİRİN CENAZESİNE GİTMEZ

Gönüllü Vaiz Emin Kutluay vaazının devamında ise sözlerini şöyle sürdürdü:

*Fakirin kendisi ölse cenazeye gitmez, zengine köpeklik eden yellehçiler.

*Fakir aradığı zaman telefonuna cevap vermez. Zengin aradığı zaman ayağa kalkar cevap verir. Yellehçi birilerine yaranmak için hanımını kızını bile kıskanmaz.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Şanlıurfa'da halk arasında kullanılan ‘Tırşıkçı', “Kavurmacı' gibi gereksiz iltifat ve yağ çekenler için kullanılan Yellehçi çıkışı, Gönüllü Vaiz Mehmet Emin Kutluay'ı gündeme taşıdı.

Sosyal medyada viral olan ve kurduğu Rahmet Damlası Derneği ile dar gelirli ailelere yardım eden, aynı zamanda Şanlıurfa Aşevi'nin de başkanlığını yapan Kutluay'ın bu konuşması sosyal medyada tartışma yarattı.

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