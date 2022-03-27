Yıkılıp yeniden yapılan okullar Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de yıkılıp yeniden yapılan okullara dikkat çekti. Bu okullarda yapılan isim değişikliklerini irdeleyen Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e konuya dair detayları sordu ve son beş yılın verilerinin paylaşılmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de yıkılıp yeniden yapılan okullardaki isim değişikliğine dikkat çekerek konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

CHP'li Bakan, “Yıkılıp yeniden yapılan okulların bazılarının isimleri değiştiriliyor. Örneğin; Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi yıkıldı, yeni bina yapıldı, asılan tabeladan okulun adının Adnan Menderes Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini gördük. Ya da bir ilkokulun binası yıkılıyor yenisi yapılıyor burası ortaokul oluyor. İzmir'de kaç okulda isim ve kademe değişikliğine gidildi, bunun gerekçesi nedir? Bilmek istiyoruz” dedi.

“YIKILIP YENİDEN YAPILAN OKULLARDAKİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKÇESİ NEDİR?”

CHP'li Bakan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları yöneltti:

“İzmir'de 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yıl yıl ve ilçe ilçe olmak üzere; Kaç okul hakkında yıkım kararı verilmiştir?

*Bu okulların kaçı ilkokul, kaçı ortaokul, kaçı lisedir? Yıkılıp yeniden yapılan okulların kaçının adı değiştirilmiştir? Bunun gerekçesi nedir?

*Yeniden yapıldıktan sonra isimleri değiştirilen okulların eski ve yeni isimleri nelerdir? Yıkılıp yeniden yapılan kaç okulun kademesi değişmiştir? Örneğin; ilkokulken lise olan, liseyken ortaokul olan, ortaokulken ilkokul yapılmasının gerekçesi nedir?

* Yıkılıp yeniden yapılan okullar için kaç TL harcanmıştır?

*Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla; son 5 yılda yıkım kararı verilerek yıkılan okulların kaçının yapımı tamamlanmış kaçının yapımı devam etmektedir?”

OKULLAR İÇİN ÇIKILAN ‘BAKIM,' ‘ONARIM' VE ‘GÜÇLENDİRME' İHALELERİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Murat Bakan ayrıca, İzmir'deki okullar için çıkılan ‘bakım,' ‘onarım' ve ‘güçlendirme' ihalelerine de dikkat çekti ve Mahmut Özer'e, “İzmir'de 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yıl yıl ve ilçe ilçe olmak üzere; Kaç okul için ‘bakım,' ‘onarım' ve ‘güçlendirme' kararı verilmiştir? Bakım, onarım ve güçlendirme yapılacak okullar için kaç TL harcanmıştır?” diye sordu.

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