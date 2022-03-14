Yılmaz Özdil: Erdoğan, kendisini güçlü görseydi yarın sabah erken seçim yapardı

Seçim kanunu taslağıyla ilgili görüşlerini belirten SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "Asrın liderimiz hakkında pek çok şey söyleyebiliriz ama seçim kazanma maharetini görmek lazım. Kaybedeceği bir seçime gitmez. Kendisini güçlü görseydi yarın sabah bile erken seçim yapardı. Ama bu ekonomik yıkımla, uluslararası belirsizliklere görüyor ki sürekli kan kaybediyor. 'Bir fırsat yaratırım' umuduyla bunu ötelemeye çalışıyor. Bana göre şu an itibariyle karar verdiler. Seçime 3-5 ay kala artık ne varsa yapacak. Oraya gidene kadar yapılacak bir şey olmadığını görüyor" diye konuştu.

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de gazeteci Burcu Uğur’a gündemi değerlendirdi.

“Merkez Bankası'nın kefen parası tabir edilen, Allah korusun bu memleket savaşa girse hepimiz için gerekecek olan son mermi tabir edeceğimiz parayı bile harcadılar” diyen Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda herkes limanda gelecek olan ayçiçek yağını bekliyor. Dünyanın en bereketli topraklarında, tarım dediğimiz kavramın ana vatanı olan Anadolu'da, yürürken elimizden yanlışlıkla düşürsek ayçiçek fışkıran bir toprakta, eğer ki dünyanın en fazla ithal eden ülkesi olduysak, bu sadece AKP'nin beceriksizliğiyle tarif edilemez. Bu bizatihi milletin suçu.

* Hani deriz ya ‘ektiğini biçiyor'. Millet, şu anda ekmediği ayçiçek yağını biçiyor. Buğdayı ve ayçiçeğini dünya şampiyonu yaptılar ithalatta Türkiye'yi. Gitmişler, bunu şu anda savaşan iki ülkeden almışlar.

* Hem buğdayı hem ayçiçek yağını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyorlar ve iki ülke savaşıyor. Dünyada beceriksizlikte bu kadar büyük bir isabet dünya tarihinde görülmüş şey değil. Bunu AKP hükümeti becerdi.

“İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE ENKAZ DEĞİL MOLOZ DEVRALACAKLAR”

Özdil, iktidar değişiminde enkazın da ötesinde moloz yığını devralınacağını vurguladı. Özdil, “Enkazda bile saklanabileceğin, altından sağ çıkabileceğin bir kolon olabilir. İlk kez enkaz devralınmayacak. Tarihte ilk kez moloz devralacaklar. Bence, Türkiye bunun ayırdında mı çok emin değilim” diye konuştu.

“ZIR CAHİLE ‘ZIR CAHİL’ DEMEKTEN KORKUYORLAR”

14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlere polis tarafından sert müdahale edilmesi hakkında sert eleştirilerde bulunan Özdil, şunları söyledi:

* ‘Camiden çıkan adamı dövüyorlar' de, sokaklara dökülürler. Aynı kişinin görüntüsünü göster, ‘doktor' diyorsun mutlu oluyorlar. Bunu 2002'den beri AKP bilinçli bir şekilde getirdi. Muhalefet maalesef bu konuda direnç gösteremedi.

* Zır cahile ‘zır cahil’ demekten korkan bir politikacı yapısı var Türkiye'de. ‘Bu ekonomik felaketler senin yüzünden oluyor kardeşim' demekten korkan bir politika zihniyeti var.

* O polisin karşısına dikilip mesela hemen bugün İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi'nden randevu isteyip, ‘sizin yaptığınız ayıp' diyecek politikacı eksikliği var Türkiye'de.

SEÇİM KANUNU YORUMU: AKP’NİN İŞİNE NE GELİYORSA O

Seçim kanunu taslağıyla ilgili konuşan Özdil, “İşlerine o zaman öyle geliyordu, ittifak kavramını güçlendiren bir yasa çıkarmışlardı. Şimdi işlerine öyle geldiği için ittifak kavramını zayıflatan bir şey çıkarıyorlar. AKP için hukuk bu zaten. İşine ne geliyorsa o… Anayasayı 2 madde yapmak lazım. Birinci madde ‘Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı’dır'. İkinci madde, ‘Tayyip Erdoğan ne derse o olur'. Bunun dışında bir anayasaya gerek yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Seçim kanununa ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Özdil, şöyle konuştu:

* Türkiye'de erken seçim olmayacağının göstergesidir. AKP eminim ki her gün kendi güvendiği kuruluşlara kamuoyu araştırması yaptırıyordur. Asrın liderimiz hakkında pek çok şey söyleyebiliriz ama seçim kazanma maharetini görmek lazım. Kaybedeceği bir seçime gitmez.

* Kendisini güçlü görseydi yarın sabah bile erken seçim yapardı. Ama bu ekonomik yıkımla, uluslararası belirsizliklerle görüyor ki sürekli kan kaybediyor. ‘Bir fırsat yaratırım’ umuduyla bunu ötelemeye çalışıyor.

* Bana göre şu an itibariyle karar verdiler. Seçime 3-5 ay kala artık ne varsa yapacak. Oraya gidene kadar yapılacak bir şey olmadığını görüyor. Bunu ittire kaktıra 2023'e kadar götürmeye çalışacak diye düşünüyorum. Bugünkü yasanın temel görevi bu.

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