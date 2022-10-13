Yozgatlılar 10 yıldır hızlı treni bekliyor

2012’de hizmete girecekti ama açılışı 8 kez ertelendi. Temeli 2009’da atılan ve Ankara-Yozgat arasını 60 dakikaya indireceği açıklanan hızlı tren hattının ne zaman tamamlanacağı hala belli değil.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara-Yozgat hızlı tren hattının temeli 2009'da atıldı ve 2012'de hizmete gireceği açıklandı. Ancak 10 yıl geçmesine rağmen tren Yozgat'a ulaşamadı.

TBMM kürsüsünden iktidara çağrı yapan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Bakan Bekir Bozdağ 2009'da 840 trilyona mal olacağını söyledi. AKP Milletvekili Ertuğrul Soysal 2011'de hattın 2014'te açılacağını ve 3 milyar dolara mal olacağını söyledi” dedi.

YILDIRIM DALGA GEÇTİ

Bozdağ'ın bir başka açıklamasında ‘2015'te bitecek, 60 dakikada Ankara'ya ulaşacaksınız' dediğini, AKP Milletvekili Yusuf Başer'in hattın yakın zamanda hizmete gireceğini söylediğini belirten Keven, “Binali Yıldırım da ‘2017'de tamamlamayı hedefliyoruz' demiş ‘Deniz eksik kaldı' diye dalga geçmişti. Defalarca söz verildi ama açılış 8 kez ertelendi” diye konuştu.