“YSK, siyaset malzemesi yapılmasın”

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, "YSK, Türkiye’nin dünya çapında iftihar edeceği kuruludur. Çok ciddi bir kurulun basit siyasi tartışmalara çekilmemesi gerekiyor" dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, SÖZCÜ'ye anlattı:

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), ülkemizin en önemli ve düzgün çalışan kurullarından birisi olduğunu, siyasetin malzemesi yapılmaması gerektiğini söyledi. Refah Partisi (RP) döneminde partisinin YSK temsilcisi olduğunu, dört seçim yaşadığını, bu süreçte YSK'yı yakından tanıdığını anlatan Malkoç, sorularımı şöyle yanıtladı: “Yargıtay ve Danıştay üyelerinin oylarıyla seçilen yüksek hakimlerden oluşan YSK, Türkiye'nin itibarını yükselten en önemli kurullardan birisidir. Partimizin (Refah) aleyhinde çok çok eleştirdiğimiz kararlar da verdi. YSK ile ilgili Avrupa'ya yapılan en büyük şikayet, yargı denetimine tabi olmadığıdır. Ama Avrupa ülkelerinde seçimi belediyeler ya da İçişleri Bakanlığı yapıyor. Onun için o ülkelerde seçim kararı yargı denetimine tabi oluyor.

TARTIŞMAYA ÇEKİLMESİN

Türkiye'de bunu kim düşünmüşse çok iyi yapmış. Yargıtay'dan, Danıştay'dan oluşan hakimler kendi aralarından YSK üyelerini seçiyorlar. Sonuçta hem seçimi yürütüyorlar hem de seçim yargısıyla ilgili karar veriyorlar. Bu, devlet tecrübemizin bir yansımasıdır. Çok ciddi bir kurulun basit siyasi tartışmalara çekilmemesi gerekiyor. Şimdiki görevim nedeniyle Türkiye'de diğer kurumları da biliyorum. Kararım şu: YSK, Türkiye'nin dünya çapında iftihar edeceği kuruludur. Dünyada binlerce insana oy kullandırabilen Türkiye'dir. 1950'den sonra Türkiye'de her şeyin tartışması, kavgası oldu. Ama YSK'nın tartışması olmadı. YSK Başkanı Muharrem Akkaya da bir tartışmaya çekilmemeli.”

GELECEK İÇİN UYARI

Türkiye'de seçim hukukunu doğru dürüst bilen kimsenin olmadığına da dikkat çeken Malkoç, “Hakim, onca işin arasında seçim hukukuna çalışamaz. Seçim kurullarında iyi yetişmiş, YSK kararlarını takip eden hakime destek olan insanlarla bu işler başarılı bir biçimde yürütülür. YSK, donanım itibariyle çok iyi. Tek endişem YSK'nın siyasetin konusu yapılması olur. Türkiye'nin geleceği için bunu söylüyorum” dedi.