Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler Topan Ada’da mahsur kaldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularına iteklediği göçmenler Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ne 3 mil uzaklıktaki Topan Ada’da mahsur kaldı. Adada mahsur kalan göçmenlerle, can salı ve lastik botta sürüklenen toplam 55 göçmeni sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin Ege’de zodiak bot ile umuda yolculuğa çıkan ve içerisinde 13 göçmenin bulunduğu 4 metrelik zodiak botu Türk karasularına itekledi.

SABAHA KADAR ADADA BEKLEDİLER

Motoru alınan zodiak bot akıntının etkise ile Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne üç mil uzaklıktaki Topan Ada'ya sürüklendi. Ada'ya çıkan 13 göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Turgutreis limanına getirildi.

CAN SALINDA VE SÜRÜKLENEN BOTTAKİ GÖÇMENLER KURTARILDI

Bir başka olayda ise bu sabaha karşı Akyarlar Mahallesi açıklarında yine can salına bindirilen 33 göçmen Türk karasularına iteklendi. Göçmenler Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bodrum limanından hareket eden Türk sahil güvenlik ekipleri göçmenleri kurtararak ilçeye getirdi. Bölgeye giden sahil güvenlik botu 1 mil uzakta lastik bot içerisinde sürüklenen 9 göçmeni kurtardı. Bodrum'a getirilen 55 göçmenin ifadelerinin alınmasından sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Göç İdaresi Bürosu'na teslim edilecekleri belirtildi.

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