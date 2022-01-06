Yüreğir’de Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi düzenlenecek
Yüreğir Belediye Başkanlığı, Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyen vatandaşlara yönelik duyuru yayınladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Duyuruda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Uygulama Yönetmenliği’nin 17. Maddesine istinaden “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenlendiği ve eğitimlerin 15-16 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.
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