Yürüyen merdivenin kapaklarını çaldılar

Antalya’da hırsızlar üst geçidin yürüyen merdivenindeki kuyu kapağını çaldı. Yürüyen merdiven kapatılınca yayalar mağdur oldu.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki üst geçide ait yürüyen merdivende meydana geldi. Sabah erken saatlerde üst geçidi kontrole gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürüyen merdivenlerin çalışmadığını gördü. Görevliler yaptıkları incelemede, merdivenin çıkış bölümündeki kuyu kapaklarından birinin yerinde olmadığını tespit etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ekipler, üst geçidin çıkış bölümünü bariyerle kapatıp önlem aldı. Kapağın alındığı yere bir kişinin düşmemesi ise şans olarak değerlendirildi.

Bir ay önce yine aynı bölgedeki yürüyen merdivenlerin kuyu kapaklarının çalındığı öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Görevliler, demir vidalarla tutturmalarına rağmen kapakların sürekli çalınmasına şaşırdıklarını dile getirdi. Kapanan merdivenden yaşlı ve engeli bireylerin güçlükle inip çıktığı görüldü.

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