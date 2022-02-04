Zamlı elektrik faturalarını yakarak eylem yaptılar

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Kent Konseyi tarafından düzenlenen “elektrik zammı” protestosunda, zamlı faturalar yakıldı. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek izin vermedi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Kent Konseyi tarafından elektrik zamları geri alınsın protestosu ve eylemi yapıldı.

Milas AYDEM Binası önünde düzenlenen eyleme Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Kasım Özkan, DEVA Partisi İlçe Başkanı Süleyman Demirtaş, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Murat Sodra, HDP İl Eş Başkanı Nihat Gençosman, Yeşil Sol Parti İlçe Eş Sözcüleri Zeynep Aktoğu ve Şevket Aktaş, HDP İlçe Eş Başkanı Muzaffer Polat, Eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Akbelen Direnişi Grubu katıldı.

Eyleme gelenlerin ellerinde Zam Sermayeye Fatura Vatandaşa, Zamlar Geri Alınsın, Enerji Haktır Kamulaştırılsın, Talana Dur Diyoruz, Yolsuzluklara Nas Nas, Elektriğimiz Tutmuyor ve Yüksek Gerilim Hattı dövizleri yer aldı.

BELİMİZ BÜKÜLEM DEĞİL KIRILMA NOKTASINA GELMİŞTİR

Kent Konseyi Başkanı Üçpınar yaptığı açıklamada

“Bugün burada bulunmamızın sebebi son dönemlerde iğneden ipliğe yapılan zamlardır. Öyle zamlar ki, bunların getirdiği yükle belimiz değil bükülmek, kırılma noktasına gelmiştir. Anayasasının 56. Maddesi, Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür demektedir.

Ancak bu zamlar beden ve ruh sağlığımızın sağlıklı olarak sürdürmesini imkansız hale getirmiştir. Elektrik, akaryakıt, yakacak ve gıda maddelerine yapılan zamlar bizlerin hayatını çekilmez hale getirmiştir. Bu zamların arasında bir tanesi var ki akıllara durgunluk verecek düzeyde.

Evet, elektrik zammından bahsediyoruz. İşçinin ,memurun emeklinin maaşına yüzde 25-30 arasında zam yapılırken,elektriğe yüzde 127 zam yapılmıştır.Bu da emekçinin aldığı maaş farkının bile üzerine çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

BU HALK BU ZULMÜ HAK ETMİYOR

Üçpınar açıklamasında asgari ücret ile yapılan harcamaları karşılamanın mümkün olmadığını belirterek,

“Isınmak için yaktığı odunu kömürü düşünmek zorunda kalan, klimasını elektrikli ısıtıcısını kapatmak zorunda kalan, aydınlanmak için ampullerini söndürüp adeta karartılmış mekanlarda yaşamak zorunda kalan, tüp gaz bitmesin diye yeniden odun ateşinde yemek pişirmeye başlayan, ocaktaki tencereyi doldurmakta zorlanan, arabasına koyacağı akaryakıtı düşünen, kırmızı ışıkta beklerken kontak kapatıp yokuş aşağı inişlerde vitesten atan bu halk bu zulmü hak etmiyor.

Yıllardır sürdürülen özelleştirme uygulamalarıyla Devletin sorumluluklarından kurtulmaya çalışmasını anlamak mümkün değildir. Kamu imkanlarıyla kurulan tüm kuruluşların ürettikleri kamunun malıdır ve halk için kullanılmalıdır. Kamunun ürettikleri başkalarına peşkeş çekilemez. Öncelikli talebimiz özelleştirmelere son verilerek halkın malının halka iade edilmesi, halk için üretim yapılmasıdır.

Elektrik üretiminin özelleştirilmesinden sonra dağıtımının da özelleştirilmesi, bu sistem üzerinden beslenenlerin sayısını arttırmış, kazançlarını düşürmüştür. Elektriğe yapılan insafsız zamların asıl sebebi üretim-dağıtım maliyetlerinin artması değil, sistemden beslenen asalakların sayısının artmasıdır. Bu zamlı fiyatlarla elektriği kullanmamız mümkün değildir.

Ev ve işyerlerimizde kullanamadığımız elektriğin bize ne faydası olacaktır? Ay sonunu bile getiremeyen hemşerilerimizi tepkimizi göstermek üzere elektrik faturalarımızı simgesel olarak yakmaya çağırıyoruz. Lütfen hepimiz faturalarımızı kovaların içine atarak görevlilerce yakılmasını bekleyelim. Sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa!” dedi.

ZAMLI FATURALAR YAKILDI, YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

Basın açıklaması sonrasında zamlı faturalar yakıldı. Slogan atarak yürümek isteyen gruba ise polis müdahale etti. Yürüyüş izninin bulunmadığını hatırlatan polis, yolun trafiğe açılamasını istedi. Grup bir süre kaldırımdan yürüyerek olaysız şekilde dağıldı.

İlginizi Çekebilir AKP'nin kalesinde acı tablo: Sadece bir ilçede bin 236 kişinin elektriği kesildi