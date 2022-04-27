Zap’ta PKK’ya ağır darbe: Biri suikastçı, ikisi bombacı üç terörist öldürüldü

Pençe Kilit operasyonunda PKK’ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün “Hezen Taybet” adlı sözde özel güç yapılanması içinde yer alan suikast ve sabotajcı üç terörist öldürüldü. Metina Vadisi'nde terör örgütünün kamp alanı olarak kullandığı 4 üslenme alanı Mehmetçiğin kontrolüne geçti.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmaların önlenmesi amacıyla Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina ile Zap, Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK'lı teröristlere yönelik 17 Nisan’da başlatılan Pençe Kilit operasyonu kesintisiz sürüyor.

BELİRLENEN NOKTALAR F 16’LARLA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan gece saat 01.55'te bir biri ardına havalanan 5 F-16 savaş uçağı, koordinatları önceden belirlenen noktaları ısı güdümlü akılla mühimmatlarla vurdu. Metina Vadisi’ndeki uçaksavar mevzileri, geçiş güzergâhları ile yaşam malzemelerinin istiflendiği sığınaklar imha edildi.

Ardından Skorsky helikopterlerle stratejik hakim tepelere komando taburları indirildi. Metina içinde teröristlerin sınırdaki karakollar hakkında istihbarat topladıkları, keşif, dinleme ve gözetleme yaptıkları Stuna, Zendura, Derar ve Hiror Kampları ile Koordine tepesindeki barınma alanlarının da imha edildiği bildirildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHLARI KAPATILDI

Harekâtın kapsamını genişleten Mehmetçik, Metina çevresindeki teröristlerin kaçış güzergâhında yer alan Kaşura Vadisi ile kuzeydeki Avaşin-Basyan bölgesi içindeki stratejik noktalara yerleşti. Buna paralel olarak Zap Vadisindeki Çemço, Kinyaniş, Bagoz, Dinazor Kayalıkları, Bedevi Kalesi, Nerveh, Sida, Kunişka ile Werheli Kampı havadan helikopterlerle vuruldu.

TÜNELDE SICAK TEMAS: ÜÇÜ DE ÖLDÜRÜLDÜ



Werheli bölgesinde bir yer altı tünelinde kıstırılan teröristlerce sıcak temas sağlandı. Çatışmada PKK'nın sözde özel güç yapılanmasında suikast ve sabotaj biriminde yer alan ve Kannas keskin nişancı suikast tüfeği taşıyan Sedat Dağtekin ile el yapımı uzaktan kumandalı bomba ve mayın imal eden sabotajcı Veysi Sümer ile İran uyruklu Mouhammad Hamza öldürüldü.

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