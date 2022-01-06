Zehra Teyze: Para lazımsa, Man adalarına kaçıranlardan al

Sosyal medya röportajıyla gündem yaratan 70 yaşındaki Zehra Canan, yapılan zamlarda sert çıktı: Yazık bu millete, para lazımsa gidin Man adalarına, bilmem ne adalarına, İsviçre’ye kaçıranlardan alın!

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Bir ekonomist kadar bilgili, değme siyasetçi kadar donanımlı, bir diplomat gibi uzman olan Zehra Canan, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. “Bu zamlar çok yüksek. Ben böyle bir rekor zam görmedim. Milletin alım gücü var mı, böyle zam yapıyorsunuz? Amacınız nedir? Yazık değil mi bu topluma” dedi ve şunları söyledi:

– Özelleştirdiniz, özelleştirdiniz. Onlar ne yaptı? İşte zam yapıyor sana. Elektrik, doğalgaz bunlar hep şahsın olduğu için zam yapar. Acımaz sana acımaz. Niye özelleştiriyorsun sebep ne? O zaman sermaye seçsin, halka sunmayın… İnsanlar aç, yoksul. Böyle yüksek zam, yüzde 100, yüzde 400 olur mu ? Yüzde 2 yap, 5 yap, kabullenelim. Sen elektriğe kalk yüzde 25 zam yap. Soğukta duruluyor mu? Çoluk çocuk, küçük bebekler var. Üşüyorlar, hep zatürre oldular. Çevremdeki insanların çocukları hep zatürre oldu.

TÜSİAD’IN KASASI DOLU, ONLAR VERSİN

– Kışla güneş olur mu? Biraz vicdanınız yok mu ya? Kış günü sen bu kadar zam yapıyorsun da yakacak çok önemli. Yavan ekmeği yersin de soğukta duramazsın. Soğukla güneş olur mu? Şimdi söylediğin zaman da bir de bunlar terörist derler. Ne teröristi, bunların teröristle alakası ne? Ben toplumun gerçeklerini söylüyorum. İnsanlar, yoksul. Sermayeden al. Niye sermayeye aktarıyorsun? Kredi veriyorsun. Yurt dışına kaçırdılar paralarını. Onlardan al. 20 bin TL, 40 bin TL maaş mı alıyor bu insanlar. 3-4 bin TL ile ben senin açığını kapatamam. TÜSİAD’ın kasası dolu, onlar versin.

ÖRÜMCEK GİBİ HÜKÜMETİN KAFASINA ÇÖKMÜŞLER

– Hükümetin yakasını yapmışlar bırakmıyorlar. Bir ara cemaatçiler yedi, şimdi de bunlar yiyor. İkisi birden örümcek gibi hükümetin kafasına çökmüşler, yıllardan beri bunlar sömürüyor. Ayıp ya, çok ayıp. Bunu halktan alamazsın sen. Şirketlerden al, şirketlerde çok para var. Katrilyonları yurt dışına kaçıyorlar. Man adaları bilmem ne adaları, İsviçre bankaları. Git onlardan al. Çok para var onlarda. Yoksul halktan alamazsın. Yok ki alasın. Canını mı alacaksın? Hayvan değil, keselim de satalım. Amacınız nedir ya? Yazıklar olsun ben bu kadarını beklemiyordum.