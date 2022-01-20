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Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yılı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

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Zeytin Dalı Harekatı’nın 4. yılı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Zeytin Dalı Harekatı’nın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım şu şekilde; “4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018’den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi.” (DHA)

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