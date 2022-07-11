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1 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi: 32 gözaltı

8 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 174 bin 470 kök kenevir bitkisi, 273 bin 300 kök skunk bitkisi ve 3 kg toz esrar ele geçirildi. 32 şüpheli yakalandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:06 - 11 Temmuz 2022 Güncellenme:
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1 milyondan fazla kök kenevir ele geçirildi: 32 gözaltı

Diyarbakır, Kırklareli, Erzurum, Aksaray, Elazığ, Düzce, Hatay ve Bolu İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 174 bin 470 kök kenevir bitkisi, 273 bin 300 kök skunk bitkisi ve 3 kg toz esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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