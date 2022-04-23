23 Nisan etkinliğinden dönen araç kaza yaptı! 2 çocuk yaralı

Eyüpsultan'da 23 Nisan etkinliğinden dönen araç, başka bir aracın kendisine çarpmasıyla zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Eyüpsultan Atatürk Caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 23 Nisan kutlamalarından ikiz çocukları ile dönen anne S.A., 34 GB 0669 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerliyordu. Anne S.A., aracıyla dönüş yapacağı sırada Bulgaristan uyruklu M51-j-445 plakalı aracın kendi aracına çarpmasıyla savruldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 34 FN 3637 plakalı kamyonete çarptı.

Olay sonucu anne S.A.’nın kullandığı 34 GB 0669 plakalı araçta bulunan 6 yaşlarındaki ikiz çocuklar hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans çağırılırken anne S.A. olayın şokuyla sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerine gelen yakınları ise olayın şokuyla birlikte hastane hareket ettiler. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kazanın görgü tanığı olduğunu söyleyen Mehmet Alçı, “Yabancı plakalı araç buradan gelirken görmedi, o bayan hızlı geçerken ona vurdu. O vurunca bayanın kullandığı araç da kamyonete vurdu. Bu kadarını gördük. 2 tane yaralı çocuk vardı, ambulansla hastaneye götürdüler. Durumları iyi, birinin kaşında, diğerinin kulağında hafif bir yara var. Olay yaklaşık 40 dakika önce oldu. Bildiklerimiz bu kadar, Allah şifa versin herkese” dedi.

“BURASI DEVAMLI KAZANIN YAŞANDIĞI YER”



Kazanın olay yerinde zaten sürekli olduğunu belirten Veli Şimşek ise “Bu taraftan gelen araçlar hiçbir zaman durmuyor, yavaşlamıyor. Kazanın sebebi budur. Aynı şey ileride de oluyor. Burası devamlı kazanın yaşandığı yer. Buraya bir an önce önlem alınması şart. Benim baldız geliyor, eşim de önünde. Yol müsaitken eşim geçiyor, baldız da arkadan geliyor. Diğer taraftan gelen araç da tabi onun karşıya geçtiğini görüyor, o arada arkadan yapıştırıyor. Çocuklarda da yaralanma var. 6 yaşında ikiz çocuklar var, birinin kaşı patlamış galiba, cam kesmiş. Hastaneye kaldırdılar, çocukların annesi de panik atak olduğundan dolayı onu da hastaneye kaldırdık. Şu an hastanedeler. Durumları henüz belli değil, gidip öğreneceğiz. Hepimize geçmiş olsun, umarım bir daha da böyle bir şey olmaz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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