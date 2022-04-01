240 ton kaçak tütün ve sahte içki iki günde imha edildi
İstanbul'da polis ekiplerince son 1 yılda 70 operasyonda ele geçirilen 240 ton kaçak tütün ürünü ve sahte içki 2 gün süren çalışmayla imha edildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 yıl içerisinde düzenlenen 70 operasyonda yaklaşık 240 ton sigara, puro, tütün, makaron ve kaçak içki ele geçirilmişti.
Ele geçirilen sahte ve kaçak ürünler için, yetkililerin incelenmesinin ardından mahkemece imha kararı verildi.
20 KAMYONLA İMHANIN YAPILACAĞI FABRİKAYA GÖTÜRÜLDÜ
Fatih'te emniyet deposunda bekletilen sahte ve kaçak ürünler 20 kamyonla imha işleminin yapılacağı Kocaeli'deki fabrikaya götürüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile belediye birimlerinin imha işlemi 2 gün sürdü.