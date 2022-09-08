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470 tarihi sikke satmak isterken suçüstü yakalandı

Elazığ'da tarihi eser niteliği taşıyan 470 sikkeyi satmak isteyen zanlı suçüstü yakalandı.

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470 tarihi sikke satmak isterken suçüstü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüpheli R.K’nin tarihi sikke satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan R.K, sikkeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

R.K’nin yapılan üst aramasında üzerinde çeşitli figürler bulunan, MS 1100-1300’lü yıllara tarihlendirilen, Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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