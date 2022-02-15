9 ilde ‘silah kaçakçılığı’ operasyonu: 12 gözaltı

Gümüşhane merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda silah ticareti ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 41 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Gümüşhane merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun’da tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda 17 tabanca, 6 av tüfeği, 41 şarjör, 2 bin 970 fişek, 20 namlu, 1 silah kalıbı,1 silah sürgü kolu, 11 torna,4 kaynak, 5 taşlama ile 3 spiral makinası, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheliden 12’si yakalandı. (DHA)

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