Adana’da sahte deterjan operasyonu

Adana'da, polisin iki depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin lira olan bin 777 litre sıvı deterjan ile 670 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi. Depoların sahibi E.K. gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinin Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde E.K.ye ait iki depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti.

Ekipler, 25 Ocakta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan bin 777 litre sahte sıvı deterjan, 670 kilogram sahte toz deterjan, 20 litre sahte şampuan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kilogram ham madde ele geçirdi.

Polis ayrıca 2 bin 921 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak ile elektrikli mikser, terazi ve pres makinesine de el koydu. Gözaltına alınan E.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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