Adres sorma bahanesiyle kapkaç!

Eskişehir’de adres sorma bahanesiyle yaklaştığı kişinin cebindeki telefonu çalıp kaçan kapkaççı güvenlik kameralarına yakalandı.

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Olay, önceki gece saat 01.50 sıralarında Hacıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir marketin önünde gerçekleşen olayda alkol veya farklı bir madde içtiği iddia edilen bir şahıs adres sorma bahanesiyle Tevfik Sezdi'nin yanına geldi. Bir süre oyalanan kapkaççı, lafa tuttuğu Tevfik Sezdi'nin cebinde hafif çıkmış şekilde duran telefonu alarak bir anda kaçmaya başladı.

Olayın şokunu atlattıktan sonra Sezdi ile kapkaççı arasında başlayan kovalamaca, kimliği tespit edilemeyen hırsızın ara sokaklarda izini kaybettirmesiyle son buldu. Ayrıca olayın gerçekleştiği marketin işletmecisi de 2 gün önce gece saatlerinde bankamatikte para yatırdığı esnada kapkaççıyı dolanırken gördüğünü belirtti.

‘BENİMLE MUHABBET ETMEYE ÇALIŞTI’

Hırsızın kendisine adres sorma bahanesiyle yaklaştığını belirten 31 yaşındaki Tevfik Sezdi, kapkaççının yakalanmasını istedi. Şikayet amacıyla polislere yaptığı başvuruda kendisine yardım edilmediği belirten Sezdi, “Cumartesi gecesi eve gidiyordum, taksiden inmiştim. Burada tanımadığım bir şahıs adres sordu bana. Ben ona adresi tarif ederken, benimle muhabbet etmeye çalıştı. Herhalde alkol veya başka bir şey içmişti. Öyle olduğu için aslında biraz temkinli durdum. Telefon cebimdeydi. Işığını gördü. Telefonu aldı ve kaçıp gitti. Daha sonra polise gittim. Cihazın faturası olmadığı için bana yardımcı olmayacaklarını belirttiler. Ben bu konuda mağdurum. Telefonun bulunmasını değil ama şahsın yakalanmasını istiyorum. Herkesin başına gelebilir. Çevrede birçok kişi geziyor. Bu tarz insanların, vatandaşların özgürlüğünü kısıtlamasına polislerin müsaade etmemesi gerekiyor” dedi.

‘2 GÜN ÖNCE YİNE GÖRDÜM, GEZİYORDU RAHAT RAHAT’

Olayın üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen 2 gün önce aynı şahsı tekrar gördüğünü belirten market işletmecisi 34 yaşındaki Erkin Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz arkadaşın bağırma sesine çıktık. Cep telefonunu alıp kaçtığını gördük. Peşinden koştuk ama yakalayamadık. ATM'ye para yatırmaya gittiğimde 2 gün önce gece şahsı gene gördüm. Geziyordu rahat rahat. Dükkana gelip güvenlik kamerası soran olmadı, olayı soran dahi olmadı. Hoş bir durum değil. Eşimiz, dostumuz var. Kadınlara da yapabilir bunu, çantalarını alıp kaçabilir, zarar verebilir. Bu şahsın yakalanmasını istiyoruz.” (İHA)

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