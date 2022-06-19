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Afgan çobanlar birbirine girdi

Konya'da Afganistan uyruklu çoban Zahir Mehmethan (23), aynı mahallede kendisi gibi çobanlık yapan vatandaşı Golaboddın Moghımı'yı (32) tüfekle ateş öldürdü. 

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Afgan çobanlar birbirine girdi

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çumra ilçesi Sürgüç Mahallesi eski mezarlıkta meydana  geldi.

Zahir Mehmethan, belirlenemeyen nedenle tartıştığı Golaboddın Moghımı’ye tüfekle ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Moghımı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Mehmethan suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Mehmethan’ın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA) 

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