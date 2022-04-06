Ailesi kayıp ilanı vermişti: İTÜ’lü öğrenciden acı haber geldi

İstanbul’da ailesinin 4 gündür haber alamadığı üniversite öğrencisi Hamit Egemen’in (20) Belgrat Ormanları’nda cesedine ulaşıldı. Polisin kamera kayıtlarından ulaştığı İTÜ Mühendislik Fakültesi öğrenicisinin, tüfekle intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Habip ATAM

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İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) öğrencisi Hamit Egemen 1 Nisan'da ortadan kayboldu. Çorum’daki ailesinin ulaşamadığı genç için bir gün sonra kayıp başvurusu yapıldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı. Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumunda kalan Hamit Egemen için kamera kayıtları incelendi. Egemen'in 13.36'da yurda giriş yaptığı, saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı belirlendi.

CESEDİNE ULAŞILDI

İncelemede Egemen'in omzunda bir çanta olduğu ve yurdun yakınındaki Belgrad Ormanları’na girdiği tespit edildi. Bunun üzerine ormanlık alanda arama başlatıldı. Alanın geniş olması sebebiyle AFAD’dan da yardım istendi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, Hamit Egemen'in cesedine ulaşıldı. Cesedin hemen yanında bir pompalı tüfek bulundu.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Egemen'in pompalı tüfek atışıyla öldüğü belirlendi. Polis, tüfeği sırtındaki çantayla getiren Hamit’in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Olayla ilgili ekiplerce çalışma sürerken, Hamit Egemen'in son görüntüleri de ortaya çıktı.