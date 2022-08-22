Aldatma kavgasında sopa ve yumruklar konuştu
İstanbul Avcılar’da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, adamın ailesi tarafından sokak ortasında sopa ve yumruklarla darp edildi.
Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evli bir adamla ilişki yaşadığı iddia edilen bir kadın adamın ailesinin saldırısına uğradı.
Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.
Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)