Alkollü eğlence cinayetle bitti

Konya'nın Kadınhanı İlçesinde eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Müslüm EVCİ

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Olay gece 04:25 sıralarında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T., M.A. , F.Ş, Ş.Ç., N.T., A.A.Ç, gittikleri eğlence mekanında Ş.Ö., M.B., K.Y. ile alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldılar. Mekan çıkışında da devam eden tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda, Ş.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Çıkan kavgada yaralanarak Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan K.T. ve M. A. da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Ş.Ç., F.Ş., K.Y. isimli şahıslar silahla hafif yaralandı. Yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken olayda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve boş-dolu kovanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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