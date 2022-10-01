Almanları dolandıran çeteye 6 ilde eş zamanlı operasyon

Mersin'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak dolandırdığı belirlenen çete, 6 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Çetenin 1 milyon 581 bin Euro dolandırdığı saptanırken 30 şüpheli gözaltına alındı. Çete liderinin, polis baskınına karşı evine 3 kapı yaptırdığı ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de Alman vatandaşlarına yönelik nitelikli dolandırıcılık yapan 30 kişilik çete, 6 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Bu güne kadar 1 milyon 581 bin Euro dolandırdığı belirlenen çete elemanlarının kendilerini polis, savcı ve devlet görevlisi olarak tanıtıp amaçlarına ulaştığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, özellikle Alman vatandaşları kıskaca alan dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Uzun süren fiziki ve teknik takip sonucunda şebeke içinde faaliyet gösterdiği saptanan 41 şüpheli saptandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hazırlıkların tamamlanmasıyla Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli’de 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda şebeke elemanlarının dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen çok miktarda döviz, altın ve Türk lirası ele geçirildi.

POLİSE ÖNLEM İÇİN 3 KAPI YAPTIRMIŞ

Bu arada Mersin’de 25 adrese giren ekipler, en çok çete lideri H.M.’nin evinde zorlandı. Polis baskınlarına karşı evine güçlendirilmiş 3 kapı yaptıran zanlının kapısını açmak için Özel Harekat polisleri büyük bir mücadele verdi. Kapılar uzun uğraşlar sonucunda kırılarak açılabildi. Bu sırada polislerden yaya olarak kaçmaya çalışan H.M. de kovalama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇAĞRI MERKEZLERİ KURMUŞLAR

Çete elemanlarının Mersin'in farklı mahallelerinde suç işlemek amacıyla çağrı merkezleri kurdukları belirlendi. Yakalanmamak için de sık sık adres değiştiren şebeke elemanları, özellikle Almanya’da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye’ye getirdiği, bu çağrı merkezlerinde bilgisayara kurdukları özel bir program üzerinden çalıştıkları ortala çıktı. Şebekenin, Almanya’da ve Türkiye'de yaşayan insanları arayarak kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak para istedikleri belirlendi.

Yine örgüt adına çalışan Almanya’daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı. Örgütün üst düzey yöneticileri de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemiyle paraları akladığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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