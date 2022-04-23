Anneanne ve torununun öldüğü kazada ‘motosikletim kırıldı’ diye şikayetçi olmuş

Konya'da, alışverişten dönen Peruzet Koçak ile torunu 5 yaşındaki Ayşe Miray Doğru'ya çarparak ölümlerine neden olan Mehmet Urmamen'in , kazada motosikletinin kırıldığı ve yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi’nde oturan Peruzet Koçak, geçen yıl 21 Nisan günü yanına torunu Ayşe Miray Doğru’yu da alıp, iftar alışverişi için evlerinin karşısındaki markete gitti.

Alışveriş sonrası evlerine gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Koçak ve torunu Ayşe Miraya Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet çarptı. Kazada Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray Doğru yaşamını yitirdi, yaklaşık 200 metre sürüklenen sürücü Mehmet Urmamen ise yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Urmamen tutuklandı, hakkında dava açıldı.

MOTOSİKLETLİ ASLİ KUSURLU

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Mehmet Urmamen, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’nca hazırlanan raporda asli kusurlu bulundu.

Raporda, şöyle denildi:

”Yaya geçidine geldiğinde, yola gereken dikkatini vermemiş, hızını yol, zemin, mahal, görüş ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamamış, olay mahalli yaya geçidine, mahalde geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını bırakacak şekilde yaklaşmamış, gidiş istikametine göre yolun sağ tarafından sol tarafına doğru karşıdan karşıya geçmek isteyen ve yolu bitirmek üzere olan yayalara zamanında etkin direksiyon ve fren tedbiri almadan çarptığı olayda, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketiyle ‘asli’ kusurludur.

Müteveffa yayalar Ayşe Miray Doğru ve Peruzet Koçak gündüz vakti, meskun mahalde yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedikleri esnada, sol taraflarından gelen ve kendilerine geçiş hakkı vermeyen motosikletlinin çarptığı olayda, kazaya etken kural ihlalleri olmadığı anlaşıldığından kusursuzdurlar.”

‘İYİ HAL’ İNDİRİMİ İLE 5 YIL 5 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Urmamen’i taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 6,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 yıl 5 aya indirdi. Urmamen’in tutukluk halinin devamına karar verilirken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

CEZASI 7 YIL 9 AYA ÇIKARTILDI

Aile avukatları aracılığıyla cezanın az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazı kabul eden Konya Bölge Adliye Mahkemesi yeniden yargılama kararı verdi. Bir üst mahkemede görülen davada sanık Mehmet Urmamen’e 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

MOTOSİKLETİ KIRILDI DİYE ŞİKATEYÇİ OLMUŞ

Sanık Mehmet Urmamen’in, motosikletinin kırılmasına ve yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle Peruzet Koçak ile torunu Miray Doğrunun yakınlarından şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Urmamen’in ifadesinde, Kazadan dolayı yaralanmama, maddi ve manevi kayıplarıma sebep olan karşı taraftan davacı ve şikayetçiyim dediği belirtildi.

YARGIYA GÜVENİYORUZ

Peruzet Koçak’ın kardeşi Muharrem Tekin Kayıplarımızın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarımız hala taze. Biz onları hiç unutmuş değiliz, kalbimizde saklıyoruz. Ben yargıya güveniyorum. Bizleri rahatlatacak bir ceza, hayırlı bir netice bekliyoruz. Allah kimseye ani ve acı ölümler vermesin.

“ACILARIMIZ TAPTAZE”

Sürücünün şikayetiyle şoke olduklarını, ancak şu ana kadar kendilerine bu konuda, adli bir sürecin başlatıldığına dair bir bilginin ulaşmadığını belirten Ayşe Miray Doğrunun babası Ali Doğru, “Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Yerel mahkemenin verdiği ceza da 13-14 yıl beklerken 5 yılla sınırlandı. Üstü mahkemeyle 7 yıl 9 aya çıktı. İnşallah Yargıtay’dan daha iyi bir netice çıkacağını umut ediyoruz. Yargıtay’ın karar verme süresi uzayınca her gün bunun endişesiyle yaşıyoruz. Bir karara varılsa bu endişemiz de ortadan kalkacak. Acılarımız da taptaze içimizde depreşip duruyor” diye konuştu.

“HEP O GÜNÜ YAŞIYORUM”

Motosiklet sürücüsüne verilecek cezanın örnek olmasını isteyen Derya Doğru ise şunları dedi:

“Sürücü yüzde yüz hatalı olduğu için biz verilen cezayı az bulduk. İnşallah adalet yerini bulsun. Annem ve kızımı kaybettim. Sürücü çok hızlıydı, dikkat etmesi gerekiyordu. Onun da hakkında, bizim de hakkımızda hayırlısı olsun.

Böyle kalmamalı, az bir cezayla kalmamalı. Çünkü tekrarı yaşanır, örnek olur diğer kişilere. Ama büyük bir ceza alsa herkes ayağını denk alır. Kayıplarımın üzerinden 1 yıl geçti ben hala ayakta zor duruyorum. Her gün o günü yaşıyorum.” (DHA)

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