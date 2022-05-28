Antalya’da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü

Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü. Konyaaltı Sahili'ne giden tatilciler ve kent sakinleri sıcak havanın keyfini sürdü.

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Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 92 yıllık verileri incelediğinde mayıs ayında sıcaklık rekoru en son geçen yıl 17 Mayıs’ta 41.7 derece ile kırıldı. Bugün ise kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece olarak ölçüldü.

Kent sakinleri ve yerli yabancı tatilciler Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu. Sahilde kimi denize girdi kimi de güneşlenmeyi tercih etti. Denizin ve sıcak havanın keyfini en çok çocuklar çıkardı. (DHA)

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