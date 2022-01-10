Arabasına binmek isteyen kadın, beton kamyonunun altında kaldı

İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki beton kamyonu, aracına binmek isteyen kadını ezdi. Kamyonun altında kalan talihsiz kadını çevrede bulunan vatandaşlar kamyonun altından kurtardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan fırından alışveriş yapan bir kadın, içinde çocuğunun bulunduğu aracına binmek istedi.

Bu sırada sokaktan caddeye girmek isteyen bir beton kamyonunun sürücüsü manevra yaptığı sırada talihsiz kadını fark etmedi. Kamyonun manevrası sırasında talihsiz kadın, kendi aracıyla beton kamyonunun arasında sıkışarak ezildi. Kadının ezildiğini gören vatandaşlar bağırarak kamyon sürücüsünü durdurdu. Çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kamyonun altından çıkarılan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırdı.

Annesi gözleri altında kamyonun altında kalan çocuk ise araç içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar ufak çocuğu sakinleştirmeye çalışırken kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından göz altına alındı. (İHA)