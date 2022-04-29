Arkadaşını öldüren sanık: Küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim

Bursa'da, Murat Özkemer'i 1000 TL borcunu ödemediği için çıkan tartışmada öldüren Onur Semiz'in yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Semiz, Olay anında bana ve ölmüş anneme küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim dedi.

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Olay, geçen yıl haziran ayında meydana geldi. Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemerden bir süre haber alamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Özkemeri bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalini izledi.

Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesindeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde de en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu saptadı. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz’i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemeri tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti.

Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer’den 1000 TL borcunu ödemesini istediğini bunun üzerine tartışma çıktığını ve tabancayla vurup öldürdüğünü söyledi.

İfadenin ardından Özkemerin cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Onur Semiz, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmek suçundan tutuklandı.

GİZLİ TANIK TALEBİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Onur Semiz hakkında 6ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Onur Semiz, taraf avukatları ile Murat Özkemerin babası Mehmet Ali Özkemer katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın savunması alınmadan önce cinayet olayıyla ilgili gizli bir tanığın, sanık Onur Semizin Murat Özkemeri öldürmediğini, suçu üzerine aldığı yönünde ihbarda bulunduğunu açıklayıp, ihbarcıya, iddialarını dilekçe şeklinde savcılığa iletmesini söylediklerini belirtti.

“ANNEME KÜFÜR ETTİ”

Mahkemede savunmasını yapan Onur Semiz, “Murat ile 6 ay önce tanıştık. Annesinin kanser hastası olduğunu söyledi. Annem de kanser hastalığından öldüğü için onun halini anladım. Benden 1000 lira borç istedi. Kendisine verdim. Olay günüde paramı ödeyeceğini söyledi.

Enes arkadaşımla buluşup, önce Murat’ın evine sonra olay yerine gittik. Onları bırakıp, markete içecek almaya gittim. Yanlarına döndüğümde Murat, bana ve ölmüş anneme küfür etti. Ben oraya borç olarak verdiğim parayı almaya gitmiştim. Aramızda çıkan tartışma sonucu elini beline atınca, silahımı çıkarıp belden aşağı ateş edince o da kaçtı.

Ben de olay yerinden ayrıldım. Aracım yolda bozulunca, bindiğim taksiyi polis yolda durdurdu. Üzerimdeki silahımı polise teslim ettim. Daha sonra ailesinin oğullarını aradığını duyunca polise gidip, durumu anlattım. Çektiğim vicdan azabı üzerine Murat Özkemer’i öldürdüğümü itiraf ettim. Beni kimse yönlendirmedi “dedi.

‘SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM’

Murat Özkemer’in babası Mehmet Ali Özkemer ise Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı. Bize bir zararı yoktu. Olay günü de kız arkadaşı ile birlikte eve geldi. Benim telefonumla konuşma yaptı. Sanığın maşa olduğunu düşünüyorum. Çünkü, oğlum kendisinin öldürüleceğini söylüyordu. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Sanıktan ve oğlumun öldürmesi olayında isimleri geçenlerden şikayetçiyim diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Enes A., Onurla buluşup, Murat’ı evinden alarak olay yerine gittik. Onur, içecek almak için markete gitti. Muratla sohbet ettik. Muratta silah vardı. Onur yanımıza gelince aralarında tartışma çıktı. Onur, silahını çıkarıp ateş etti. Ben de olay yerinden kaçtım. Şimdi burada verdiğim ifadem doğrudur. Emniyette, heyecan, korku ve baskı altında verdiğim ifadem yalandır. Şimdi anlattığım doğrudur dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksik evrakın tamamlanması ve bazı tanıkların dilenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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